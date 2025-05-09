Тюменские военнослужащие из учебного батальона воздушно-десантных войск «Гроза» отчитались о получении гуманитарной помощи. Они поблагодарили губернатора Тюменской области Александра Моора и поздравили земляков с наступившим праздником.
«От лица воздушно-десантных войск, а конкретно нашего подразделения — батальона „Грозы“, хотим выразить огромную благодарность губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Моору за предоставленные средства связи. Данные средства связи помогут нам эффективно выполнять поставленные задачи. Также хотел бы поздравить с Днем Победы. Враг будет разбит! Победа будет за нами! Слава ВДВ! Спасибо», — сказал военнослужащий в видео, опубликованном в telegram-канале Моора.
Средства связи, которые были направлены военным — радиостанции с возможностью расшифровки данных. Они являются одним из основных способов управления войсками.
Житель Тюмени Ринат Мусин отправился на СВО, следуя по стопам своих деда и отца. Об этом мужчина рассказал URA.RU после участия в шествии «Бессмертного полка» в день 80-летия Великой Победы.
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