09 мая 2025

Тюменские десантники поблагодарили Моора за гумпомощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменским десантникам направили радиостанции с возможностью расшифровки данных
Тюменским десантникам направили радиостанции с возможностью расшифровки данных Фото:

Тюменские военнослужащие из учебного батальона воздушно-десантных войск «Гроза» отчитались о получении гуманитарной помощи. Они поблагодарили губернатора Тюменской области Александра Моора и поздравили земляков с наступившим праздником.

«От лица воздушно-десантных войск, а конкретно нашего подразделения — батальона „Грозы“, хотим выразить огромную благодарность губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Моору за предоставленные средства связи. Данные средства связи помогут нам эффективно выполнять поставленные задачи. Также хотел бы поздравить с Днем Победы. Враг будет разбит! Победа будет за нами! Слава ВДВ! Спасибо», — сказал военнослужащий в видео, опубликованном в telegram-канале Моора.

Средства связи, которые были направлены военным — радиостанции с возможностью расшифровки данных. Они являются одним из основных способов управления войсками.

Житель Тюмени Ринат Мусин отправился на СВО, следуя по стопам своих деда и отца. Об этом мужчина рассказал URA.RU после участия в шествии «Бессмертного полка» в день 80-летия Великой Победы.

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Тюменские военнослужащие из учебного батальона воздушно-десантных войск «Гроза» отчитались о получении гуманитарной помощи. Они поблагодарили губернатора Тюменской области Александра Моора и поздравили земляков с наступившим праздником. «От лица воздушно-десантных войск, а конкретно нашего подразделения — батальона „Грозы“, хотим выразить огромную благодарность губернатору Тюменской области Александру Викторовичу Моору за предоставленные средства связи. Данные средства связи помогут нам эффективно выполнять поставленные задачи. Также хотел бы поздравить с Днем Победы. Враг будет разбит! Победа будет за нами! Слава ВДВ! Спасибо», — сказал военнослужащий в видео, опубликованном в telegram-канале Моора. Средства связи, которые были направлены военным — радиостанции с возможностью расшифровки данных. Они являются одним из основных способов управления войсками. Житель Тюмени Ринат Мусин отправился на СВО, следуя по стопам своих деда и отца. Об этом мужчина рассказал URA.RU после участия в шествии «Бессмертного полка» в день 80-летия Великой Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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