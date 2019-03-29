В Тюмени через 20 лет раскрыли покушение на лидера лидера банды из 90-х

Тюменские следователи завершили расследование покушения на убийство лидера группировки Сергея Гилева, действовавшей в 90-х годах. Его пытались убить в апреле 1998 года. В тот день вместо Гилева был застрелен муж его сестры. Убийца поджидал Сергея вечером у его дома, переодевшись в бездомного.
«Расследование уголовных дел закончено, материалы направлены прокурорам для утверждения обвинительного заключения», — цитирует портал 72.ru пресс-службу тюменского СУ СКР. Отмечается, что отвечать за покушение на жизнь Гилева будет не только исполнитель, задержанный летом 2018 года, но и заказчик, оказавшийся соратником лидера группировки — Сергей Ашуткин.
В 2001 году Сергей Гилев был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийства, вымогательства и хранение оружия, совершенные его группировкой. В 2013 году он вышел из колонии по УДО.