28 марта 2019
27 марта 2019

В Тюмени через 20 лет раскрыли покушение на лидера лидера банды из 90-х

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 22:18
Размер текста
-
17
+
Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , пистолет, макаров, кобура, restore, фирменный магазин
Убийца поджидал Сергея вечером у его дома, переодевшись в бездомногоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские следователи завершили расследование покушения на убийство лидера группировки Сергея Гилева, действовавшей в 90-х годах. Его пытались убить в апреле 1998 года. В тот день вместо Гилева был застрелен муж его сестры. Убийца поджидал Сергея вечером у его дома, переодевшись в бездомного.

«Расследование уголовных дел закончено, материалы направлены прокурорам для утверждения обвинительного заключения», — цитирует портал 72.ru пресс-службу тюменского СУ СКР. Отмечается, что отвечать за покушение на жизнь Гилева будет не только исполнитель, задержанный летом 2018 года, но и заказчик, оказавшийся соратником лидера группировки — Сергей Ашуткин.

В 2001 году Сергей Гилев был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийства, вымогательства и хранение оружия, совершенные его группировкой. В 2013 году он вышел из колонии по УДО.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...