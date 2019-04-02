Тюменская звезда Алена Водонаева рассталась с мужем

Пара пока не расторгла брак официально Фото: личная страница Алёны Водонаевой в Instagram © URA.RU

Телеведущая Алена Водонаева рассталась со своим мужем Алексеем Косинусом. Об этом сообщает издание Super.

Официально супруги пока не расторгли брак, но живут раздельно около двух месяцев. По версии издания, инициатором разрыва была сама экс-участница «Дом-2». От комментариев она отказалась. Источники издания из близкого окружения пары, сообщили, что пара расходилась не из-за конфликта. Сейчас Алена и Алексей в приятельских отношениях.

Ранее «URA.RU» сообщало, что телеведущая вышла замуж за Алексея Косинуса 11 сентября 2017 года. Свадьбу пара сыграла сначала «в закрытом режиме» в Санкт-Петербурге, а затем еще одну, публичную, в Лас-Вегасе. Пожениться вторично супруги решили из-за сына Водонаевой, который обиделся на то, что не смог побывать на торжестве мамы.