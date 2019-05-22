Власти Зауралья просят у курганцев помощи в привлечении туристов

Повышать туристский потенциал Зауралья планируют при помощи нового бренда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Департамент экономического развития Курганской области объявил конкурс на разработку туристического бренда региона. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства. Чиновники считают, что это позволит повысить туристский потенциал Зауралья и сформирует положительный имидж региона.

«Представляемый на конкурс вариант туристического бренда должен раскрывать преимущества и особенности Курганской области как туристического направления, привлекательного для самых разных видов туризма, быть актуальным для различных сегментов аудитории и корректировать воспринимаемый образ Курганской области в благоприятную сторону», — говорится в тексте документа. Использовать уже имеющиеся логотипы, запатентованные знаки, эмблемы и образы запрещено.

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Один автор может предоставить неограниченное количество вариантов туристического бренда. Каждый из них должен состоять из картинки-логотипа и слогана. Участвовать в конкурсе можно до 15 августа включительно. Победителям обещают памятные призы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2017 году был разработан инвестиционный бренд Курганской области. Его предлагалось использовать для продвижения инвестиционно-экономического потенциала региона. Курганцы неоднозначно восприняли идею этого бренда. О высоком потенциале Зауралья для развития въездного туризма ранее заявлял полпред президента в УрФО Николай Цуканов. В качестве примера он приводил озеро Медвежье, которое по свойствам похоже на Мертвое море в Израиле. Развитие туризма Цуканов обсуждал с властями региона и во время своего апрельского визита в Далматовский монастырь.