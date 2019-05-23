В Кургане арендаторов горсада накажут за темноту в парке у здания правительства

По ночам горят лишь редкие фонари Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский горсад, расположенный за зданием правительства области, в ночное время освещает лишь 12 фонарей из имеющихся 57. Это установила проверка администрации города, которую инициировало региональное отделение ОНФ. Арендаторам грозит штраф.

«В городском саду расположено 57 торшерных опор наружного освещения, из них в темное время суток работает только 12, что не соответствует нормам регионального законодательства. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%», — говорится в пресс-релизе общественной организации.

Составленный в отношении ООО «Курганпарк» протокол об административном правонарушении направлен на рассмотрение в административную комиссию города Кургана. Как уточнили в мэрии, штраф может составить от 10 до 15 тысяч рублей. В уральском управлении Ростехнадзора считают, что ситуация создает угрозу безопасности горожан, поэтому в ведомстве также возбуждено административное расследование.

Это не первая претензия ОНФ к «Курганпарку». «На сегодняшний день никаких изменений в городском саду не произошло. Вопрос остается на нашем контроле, и мы призываем арендаторов прислушаться к мнению общественников», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.

Представитель ООО «Курганпарк» Наталья Рыбина заявила «URA.RU», что ей неинтересно комментировать претензии ОНФ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что скандалы с горсадом стали «последней каплей» для отставки Сергея Руденко с поста главы Кургана.