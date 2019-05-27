В Кремле отреагировали на идею устроить на Украине дефолт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв олигарха Игоря Коломойского устроить на Украине дефолт. Представитель Кремля заявил, что это «не наше дело».
«Это не наше дело комментировать заявления господина Коломойского», — сказал на ежедневном брифинге Песков. Он уточнил, что обсуждение дефолта — это «внутриукраинская дискуссия». При этом Песков добавил, что речь идет о реноме Украины «как надежного заимствователя».
Ранее олигарх Коломойский заявил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пойти по примеру Греции и Аргентины, объявить в стране дефолт и не выплачивать внешний долг, напоминает RT. По мнению бизнесмена, если Зеленский не примет такого решения, то «закончит так же, как Порошенко» (предыдуший президент Украины Петр Порошенко), уточняет агентство Nation News.