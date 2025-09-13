Чукотка заняла первое место по заболеваемости алкоголизмом

Чукотский автономный округ занял первое место среди российских регионов по уровню заболеваемости алкоголизмом за 2024 год. Об этом сообщает Минздрав
«Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге заболеваемости алкоголем и алкогольным психозом в 2024 году. Показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тысяч населения», — приводится в данных Минздрава, с которыми ознакомились РИА Новости.
Второе и третье места по числу случаев алкоголизма заняли Республика Марий Эл (222,6 случая на 100 тысяч населения) и Еврейская автономная область (197,5 соответственно). Самая низкая заболеваемость зафиксирована в Ленинградской области — 13,7 случая на 100 тысяч человек. В Москве этот показатель составляет 15,9, в Санкт-Петербурге — 22,6.
Ранее телеканал «ОТР» рассказал, что антиалкогольная компания в некоторых российских регионах позволила снизить смертность от алкоголизма. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, изменение цен на алкоголь и территориальные ограничения на его продажу позволили снизить смертность на 41%.
