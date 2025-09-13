Welt: в ФРГ начали расследование против немца из-за подарка из России

Мужчину подозревают в нарушении санкционного режима
В Германии инициировали расследование из-за подарка, который местный житель получил из РФ. Об этом сообщили немецкие журналисты.

«Прокуратура Шверина ведет расследование в отношении предпринимателя из Веббелина под Людвигслюстом. Мужчина якобы совершил правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском», — передает издание Die Welt.

Стоимость подарка оценили в 2,5 тысячи рублей или 26,83 евро. Посылку немецкий фермер получил на Пасху от друга из Сибири. Мужчины познакомились на одной из сельхозярмарок.

Ранее жителя Свердловской области привлекли к ответственности за заказ из Германии предметов с запрещенной символикой. Сейчас власти ФРГ выступают за усиление санкционного давления на Россию и ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам, передает RT.

