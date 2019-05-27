Новые чиновники в зауральском правительстве раскрыли свои доходы

Заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев по итогам 2018 года задекларировал доход почти 3,5 млн рублей. Однако эти деньги были заработаны им на прошлом месте работы — он приехал в Зауралье из ХМАО в ноябре 2018 года. Сведения о доходах зауральских чиновников опубликованы на официальном сайте областного правительства.
В собственности чиновника имеются квартира площадью 89,2 кв. м и нежилое помещение в почти в 2,4 тысячи «квадратов», а также автомобиль Mercedes-Benz ML 350. До того, как стать заместителем губернатора в Кургане, Воробьев работал начальником нижневартовского линейно-производственного управления «Запсибтрансгаза». В областном правительстве Воробьев курирует сферу строительства и ЖКХ. Занимавший ранее эту должность Роман Ванюков по итогам 2017 года отчитывался о доходах 1,7 млн рублей.
Первый замгубернатора Курганской области — директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Андрей Саносян — по итогам 2018 года заработал 3,1 млн рублей. В зауральском правительстве он появился в октябре прошлого года, а до этого занимал пост директора департамента экономического развития Севастополя. У Саносяна и троих его детей нет никакой недвижимости, зато есть автомобили Peugeot 3008 и ВАЗ 21083. Предыдущий глава департамента промышленности Александр Константинов по итогам 2017 года отчитывался о доходе в 1,8 млн рублей.
Заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев, возглавляющий представительство Курганской области при правительстве РФ в Москве, в 2018 году заработал 1,88 млн рублей. Он появился в правительстве Зауралья в начале 2019 года, его предыдущее место работы не раскрывается. В собственности Алексеева и его несовершеннолетнего ребенка нет недвижимости и транспорта. Ранее занимавший эту должность Николай Григорьев получал более трех миллионов рублей в год.
В декларации отсутствуют сведения о доходах вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова, заместителя губернатора Ивана Зонтикова, заместителя губернатора по соцполитике Татьяны Менщиковой, директора департамента природных ресурсов Андрея Саркисова и некоторых других чиновников. «Значит, они будут опубликованы позже», — заявили «URA.RU» в пресс-службе главы Зауралья.