Курганские коммунисты отказались от своей предвыборной темы

Коммунисты потеряли интерес к референдуму о запрете добычи урана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Референдума по добыче урана в Курганской области не будет, пока в документах для регистрации инициативной группы есть ошибки. Такое решение приняли челны избирательной комиссии на очередном заседании. Однако сами коммунисты узнали об этом от корреспондента «URA.RU», поскольку не пришли на заседание.

«Для того, чтобы зарегистрировать инициативную группу, которая проведет референдум, нужно предоставить пакет документов, в котором должно быть указано: есть ли среди участников инициативной группы должностные лица», — сказала секретарь комиссии Галина Доставалова. Таким образом просьба о проведении референдума была отклонена в седьмой раз.

«Я сам в районе, а разве от нас никто не пришел?» — удивился представитель инициативной группы по проведению референдума коммунист Сергей Еремин. Он уточнил, что поданные документы были «такими же, как в прошлый раз».

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2018 году Курганская областная дума уже рассматривала вопрос о референдуме по добыче урана в Звериноголовском районе Курганской области. Тогда проведение референдума депутаты посчитали невозможным сразу по нескольким причинам. Активисты движения «Антиуран. Курган» уверены, что добыча урана может нанести экологический ущерб жителям региона. Экологическая повестка, по мнению наблюдателей, стала основной темой предвыборной кампании курганских коммунистов.