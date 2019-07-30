В Тюменской области потратят 70 млн из бюджета на покупку машин

Для станции скорой помощи закуплено 18 «ГАЗелей», 15 тележек и еще 17 машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автопарк станции скорой медицинской помощи Тюмени пополнится новыми автомобилями, на это потратят 70 млн рублей. Поручение заменить морально устаревший медицинский инвентарь и обновить транспортные средства учреждения ранее давал губернатор региона Александр Моор, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Известно, что для станции уже закуплены 18 «ГАЗелей», оснащенных необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи. Еще на 17 машин и 15 мобильных тележек-каталок будет выделено 70 миллионов после распоряжения Моора. Оно было подписано на заседании президиума регионального правительства 25 июля.

«Новые устройства с телескопическим управлением многофункциональны и позволяют каталке придать нужное положение в зависимости от состояния пациента. Кроме того, они облегчают транспортировку и эвакуацию больных, особенно в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе правительства. Там уточнили, что Тюменская область занимает ведущие позиции по качеству специализированного медицинского транспорта.

Глава региона уточнил, что современное здравоохранение должно быть удобным, современным и технологичным. «Все преобразования в медицине должны преследовать одну цель — сделать лучше для людей. Иначе они не имеют смысла», — убежден губернатор.

Мероприятия по достижению целевых показателей доступности и качества медицинской помощи в Тюменской области реализуются в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».