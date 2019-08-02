Курганское правительство обвинили в равнодушии к правам человека

Вадим Шумков распустил комиссию по правам человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественники из Шадринска сожалеют о роспуске комиссии по правам человека и выражают озабоченность из-за складывающейся в области обстановки. Они написали письмо врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову.

«Вынуждены констатировать, что на сегодняшний день фактически отсутствует диалог между правительством Курганской области и общественными объединениями, занимающимися правозащитной деятельностью», — говорится в послании, которое подписали руководители общественной организации «Линия Защиты» Александр Бухаров и Юлия Галиева. «Неужели тем самым правительство подтверждает и без того распространенное среди населения мнение о незаинтересованности власти в защите прав и свобод граждан?» — спрашивают активисты. Также они выразили недоумение по поводу того, что глава региона, несмотря на просьбы, не нашел времени на то, чтобы провести круглый стол с правозащитниками.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Шумков подписал постановление, ликвидирующее в регионе комиссию по правам человека. Власти пояснили, что она фактически перестала работать: заседания не проводились с 2016 года, а количество обращений зауральцев сократилось в четыре раза. 9 июля уполномоченным по правам человека в Курганской области назначили Бориса Шалютина. Комиссию ликвидировали, чтобы избежать дублирования функций, объяснили в пресс-службе губернатора.