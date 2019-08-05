21-летняя футболистка сборной России умерла во сне

Футболистка Анастасия Березина скончалась от остановки сердца
Во сне скончалась 21-летняя футболистка Анастасия Березина. Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте женского футбольного клуба «Чертаново», за который играла спортсменка.
«В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной», — говорится в публикации. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает RT.
Анастасия Березина начала играть в футбол в восемь лет, пройдя путь от начальной школы до стартового состава главной команды. Она завершила свою карьеру в 2017 году, выступая за клуб 11 лет. За это время она неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в составе национальных сборных и становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров.