04 августа 2019

21-летняя футболистка сборной России умерла во сне

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Футболистка Анастасия Березина скончалась от остановки сердцаФото: ЖФК «Чертаново», Instagram

Во сне скончалась 21-летняя футболистка Анастасия Березина. Об этом сообщается в официальном instagram-аккаунте женского футбольного клуба «Чертаново», за который играла спортсменка.

«В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной», — говорится в публикации. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает RT.

Анастасия Березина начала играть в футбол в восемь лет, пройдя путь от начальной школы до стартового состава главной команды. Она завершила свою карьеру в 2017 году, выступая за клуб 11 лет. За это время она неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в составе национальных сборных и становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров.

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