В Кургане расследуют загадочную смерть сотрудника крупного оборонного предприятия

На «Курганмашзаводе» (КМЗ, единственное в России предприятие по производству боевых машин пехоты) выясняют причины смерти одного из сотрудников. Несчастный случай произошел прямо на рабочем месте 7 августа, сообщили в пресс-службе Государственной инспекцией труда в Курганской области.
«По предварительным данным, 7 августа в 10 часов 40 минут местного времени в помещении цеха №320, участок №26 МСЗ, умер наладчик станков и манипуляторов с программным управлением», — говорится в сообщении ведомства. Другие подробности пока неизвестны.
Расследованием и выяснением причин смерти инспекция труда занимается совместно с руководством КМЗ. В пресс-службе предприятия отказались комментировать «URA.RU» любую информацию о смерти сотрудника до завершения расследования.
Ранее агентство сообщало, что в мае 2018 года один из сотрудников КМЗ был обнаружен без признаков жизни на территории предприятия. Машинист насосных установок после планового обхода очистных сооружений ушел в комнату отдыха и умер. Расследование показало, что причиной смерти стало отравление этиловым спиртом.