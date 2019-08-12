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Под Тюменью поезд насмерть сбил человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, поезд, железная дорога, локомотив, жд
Трагедия произошла 10 июня около 23 часовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На перегоне Тюмень — Утяшево поезд насмерть сбил человека. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. Трагедия произошла 10 июня около 23 часов.

По сообщению ведомства, под поезд попал мужчина 1952 года рождения. Избежать несчастного случая не помогли ни подаваемые машинистом сигналы, ни экстренное торможение. Сейчас следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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