Отчитавшееся о бедности ямальцев ведомство вновь допустило ошибку

По данным правительства Ямала в регионе наоборот наблюдается рост объемов строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальские власти не согласились с данными Росстата об объемах строительных работ за январь—июнь 2019 года в округе. По данным последнего ведомства, объемы строительства упали на 33,6%. Однако сами чиновники привели «URA.RU» другие цифры.

В отчете Росстата говорится, что за январь—июнь 2019 года объем строительных работ составил 66,4% (более 132 млн рублей) к аналогичному периоду прошлого года. Из этого можно сделать вывод, что объемы упали. Однако в правительстве округа данные оказались совершенно иными.

«За январь—июнь 2018 года объем работ по виду деятельности строительство составлял 60 447,5 млн рублей. В первом полугодии 2019 года этот показатель увеличился более чем в два раза и составил 132 341,9 млн рублей. В процентном соотношении с показателями первого полугодия прошлого года получается 218,9%», — приводит данные департамента строительства Ямала пресс-служба правительства.

Оперативный комментарий в тюменском отделении Росстата получить не удалось. Был направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен.

В нескольких отчетах Тюменьстата ранее были замечены статистические ошибки. Так, ведомство исказило данные о добыче природного газа в апреле 2019 года. Позже в другом отчете сообщалось, что на Ямале, в богатейшем регионе России, жителям хватает денег только на еду. На покупку одежды и оплату услуг ЖКХ средств оказалось недостаточно. Власти ЯНАО не согласились с этой статистикой, а в Росстате списали несоответствие данных на технический сбой.