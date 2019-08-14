Мэр Тобольска Максим Афанасьев остался недоволен работой подрядчика по благоустройству города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэр Тобольска Максим Афанасьев резко раскритиковал работу подрядчика, который занимается благоустройством города. Об этом градоначальник, выбранный на должность в конце мая, написал в своем блоге в Instagram. Глава города объехал участки, где проходит ремонт дорог.

«Заметил, что восстановление газонов подрядчики оставляют напоследок. Марают новый асфальт, портят бордюрный камень. Это в корне неправильно. Считаю, что газоны необходимо ограждать, чтобы сохранить их, либо нужно вместо них делать комфортные парковки для людей. Потому что на деле у нас в микрорайонах образуются некрасивые проплешины, с которых потом автомобилисты разносят грязь», — высказался Афанасьев.

Мэр заявил, что не будет оплачивать плохо выполненную работу. «Принимать работы, не доведе, 3нные до ума, нельзя. Нужно привыкать делать все сразу и с первого раза. Оплаты за некачественную работу не будет, и я прошу тоболяков с пониманием отнестись к этой ситуации. Если вы видите недостатки — будьте уверены, бюджетные деньги мы на такую работу не потратили», — заявил чиновник.

В этом году, по данным мэрии, на работы по проектированию направлено 7 миллионов 985 тысяч рублей. На строительство дорог и тротуаров, в том числе устройство правоповоротной полосы по проспекту Дзираева — 122 миллиона 139 тысяч рублей. На ремонт дорог и тротуаров выделено 93 миллиона 600 тысяч рублей.