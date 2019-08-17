Минздрав запретит продажу чипсов и газировки в офисах

В офисных зданиях будет запрещена продажа газированных напитков и чипсов. С инициативой выступили в Минздраве РФ, отметив, что продукты с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров плохо сказываются на здоровье.
Предложения Минздрава прописаны в корпоративных программах «Укрепление здоровья работающих». В них указано, что из продажи в столовых и буфетах, кафе, а также автоматов необходимо исключить картофельные чипсы, сухарики, шоколадные батончики, газировку, энерготоники, крекеры и сухарики, пишет RNS.
В документе предлагается заменить «вредные» продукты на те, что могут претендовать на «здоровый перекус»: овощную соломку, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы или хрустила, зерновые батончики.
Работодатели, как считают чиновники, должны организовать на рабочих местах лекции о здоровом питании, приглашая в офис врачей-диетологов и специалистов по ЗОЖ.