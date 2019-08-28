На Ямале район остался без воздушной связи с большой землей

Синоптики обещают, что до конца недели дожди в Тарко-Сале не прекратятся Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Рейс авиакомпании Utair Тюмень—Тарко-Сале (ЯНАО), который перевозчик переносил на два дня, полностью отменен. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Рощино. В справочной аэропорта на Ямале «URA.RU» сообщили, что воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты из-за проблем со взлетной полосой.

Перелет из ямальского города в Тюмень должен был состояться еще 26 августа, но из-за проблем с вылетом из Тарко-Сале в этот день обратный рейс был отложен до 28 августа. По информации пресс-службы Рощино, так как самолет не прибыл в тюменский аэропорт, рейс был отменен.

В справочной аэропорта Тарко-Сале сообщили, что причиной отмены рейса, как и два дня назад, стала грунтовая взлетно-посадочная полоса. «Льет дождь, все в воде стоит. Обещают, что до конца недели так будет. Этот рейс сейчас перенесен на 30 августа», — сообщили в справочной. Там уточнили, что до Тарко-Сале сейчас не добраться авиасообщением. «Лучше поездом. В Новый Уренгой, потом в Сургут, потом в Ноябрьск и в Тарко-Сале», — рассказали там.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Utair не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Тарко-Сале является административным центром Пуровского района. По данным Росстата, в 2019 году в городе проживает 21 583 человека. Это почти половина всего населения района.