В Кургане жители вышли на митинг из-за закрытия отделения «Почты России»

Курганцы требуют не закрывать отделение Фото: Татьяна Кузмина, «Инцидент. Курган», «ВКонтакте»

Жители отдаленного микрорайона Утяк в Кургане вышли на митинг из-за закрытия отделения «Почты России». Фотографии участники митинга разместили в соцсетях

«Хотят закрыть почту из-за нерентабельности, жители возмущены такой постановкой вопроса. Пенсионеры переживают, как им теперь добираться до Глинок, оплачивать услуги, ведь они же не умеют пользоваться карточками и телефонами, они любят ходить на почту, как привыкли. Не лишайте нас почты!» — подписала публикацию в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Кузмина. Она также добавила, что на митинг пришли представители «Почты России».

Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Курганской области филиала ФГУП «Почта России» Ирина Коробейникова подтвердила, что представители организации были на митинге. «Отделение пока будет работать в прежнем режиме», — кратко прокомментировала она. Для получения более подробных комментариев она предложила направить письменный запрос.