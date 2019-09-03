Против нового места для храма Святой Екатерины выступил легендарный капитан

Британов возмущен, что ради церкви мэрия хочет вырубить флотскую аллею Фото: «URA.RU»

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Бывший командир атомной подводной лодки К-219 Игорь Британов возмущен тем, что мэрия Екатеринбурга рассматривала сквер возле стадиона «Динамо» в качестве потенциальной площадки под храм Святой Екатерины. Эти деревья, флотскую аллею, моряки посадили своими руками в 1996 году в честь 300-летия Российского Флота.

«Высокинский уже три года обещает нам дать разрешение на постройку памятного знака „Урал флоту“. Когда он был у губернатора, он бумагу подписал. А сейчас он то рубку хочет поставить, то что-то еще. Там, кроме аллеи, еще памятный знак стоит „300 лет Российскому Флоту“. Он что хочет, то и сделает. Я там пикеты и заслоны устраивать не буду. Они уже в крайность бросились… Теперь решили просто поступить: мы начальники, мы хотим здесь и построим», — возмущенно заявил «URA.RU» Игорь Британов.

Капитан первого ранга Игорь Британов командовал подводной лодкой К-219. 3 октября 1986 года в Атлантическом океане на лодке произошел взрыв, при этом погибли 4 человека из 118 членов экипажа. На основе этой истории в Голливуде был снят фильм «Враждебные воды», в котором Британова сыграл Рутгер Хауэр.

Оперативный комментарий в мэрии получить не удалось, на звонок в пресс-службе горадминистрации не ответили.

Ранее «URA.RU» писало, что мэр Александр Высокинский намерен обсудить с депутатами гордумы вопрос о включении сквера у стадиона «Динамо» в список потенциальных площадок под строительство собора. В Екатеринбурге с 13 по 19 мая шли несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. После вмешательства Владимира Путина мэрия согласилась провести общегородской опрос.