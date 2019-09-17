Путин с помощью цитаты из Корана предложил Саудовской Аравии купить российские системы ПВО

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Говоря об этом, российский лидер решил процитировать Коран.
Находясь в Турции, стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана. «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями»», — отметил Путин, слова которого приводит официальный сайт Кремля. Для того, чтобы защититься от дальнейших атак по территориям своих нефтяных компаний, по мнению Путина, руководство Саудовской Аравии должно приобрести у России системы ПВО С-300 или С-400. Это станет для страны хорошей гарантией спокойствия и безопасности, полагает президент РФ.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел сильнейший пожар. Причиной данного ЧП стала атака беспилотников. Позднее агентство Reuters рассказало о том, что йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение. Позднее в Кремле заявили, что атака дронов на нефтяную компанию Saudi Aramco в Саудовской Аравии может негативно повлиять на мировой топливный рынок, отмечает «Национальная служба новостей». «Любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», — полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.