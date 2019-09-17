Российское посольство обратится в Госдеп из-за обвинений в слежке за ФБР

В посольстве России в США материал о шпионаже назвали «заказом» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Посольство России в Соединенных штатах Америки намерено обратиться в Госдепартамент США за разъяснением публикации о причастности сотрудников российской разведки к взлому систем связи ФБР. В диппредставительстве России заявили, что опубликованный материал ставит под угрозу безопасность персонала.

«Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели», — говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Facebook. При этом, по мнению представителей посольства, опубликованный материал демонстрирует «искусственный и сугубо внутриполитический заказ на очернение России», а подобные провокационные публикации «могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких».

Публикация о том, что российским разведывательным службам во время пребывания у власти президента США Барака Обамы удалось получить несанкционированный доступ к ряду систем связи сотрудников ФБР на территории США, появилась в Yahoo News. По данным издания, для «шпионажа» дипломаты использовали дачи постпредства России, доступ к которым Обама закрыл в 2016 году. При этом задача шпионов якобы заключалась в создании помех в вычислении российских агентов в Америке и препятствовании контактов с агентами ЦРУ и ФБР в России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти сообщения фантастическими, пишет RT. По оценкам российского дипломата, нагнетание обстановки связано с выборами президента США, которые пройдут в 2020 году.