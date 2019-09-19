В Тюменской облдуме сокращают пенсионеров

Депутаты проголосовали за сокращение штата
Тюменская областная дума сократит 10 сотрудников и ликвидирует еще 10 вакансий. Это произойдет из-за реорганизации управления делами регионального законодательного органа. Депутаты одобрили это решение 19 сентября на открытии осенней сессии думы. Подразделение станет частью хозяйственного управления госоргана.
«Переходный период начинается с 1 октября этого года и закончится 1 января 2020 года», — сообщил спикер думы Сергей Корепанов.
Все десять сотрудников, которые идут под сокращение, — пенсионеры.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в штате облдумы проводятся изменения для оптимизации затрат и ликвидации двойных функций. В составе новой структуры останутся 165 работников из управления делами и 153 человека из аппарата думы.