18 сентября 2019
17 сентября 2019

В Тюменской облдуме сокращают пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, тюменская областная дума, монитор
Депутаты проголосовали за сокращение штатаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская областная дума сократит 10 сотрудников и ликвидирует еще 10 вакансий. Это произойдет из-за реорганизации управления делами регионального законодательного органа. Депутаты одобрили это решение 19 сентября на открытии осенней сессии думы. Подразделение станет частью хозяйственного управления госоргана.

«Переходный период начинается с 1 октября этого года и закончится 1 января 2020 года», — сообщил спикер думы Сергей Корепанов.

Все десять сотрудников, которые идут под сокращение, — пенсионеры.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в штате облдумы проводятся изменения для оптимизации затрат и ликвидации двойных функций. В составе новой структуры останутся 165 работников из управления делами и 153 человека из аппарата думы.

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