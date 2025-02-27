Как уменьшить платеж за электроэнергию после ввода новых тарифов

Ввод дифференцированных тарифов в российских регионах сильнее всего отразился на предпринимателях, ведущих незаконную деятельность, и состоятельных «дачниках», которые владеют не среднестатическими участками в югорских СОНТах, а особняками, говорят эксперты. В рамках эксперимента агентство URA.RU сравнило потребление электричества в двух типовых домах в коттеджном поселке Сургута площадью 160 квадратных метров. В первом проживает семья из четырех человек, а второй — сдается посуточно. Несмотря на равную жилую площадь, счета за электроэнергию существенно отличаются. Подробности эксперимента — в материале.
Какие дома сравнивались
Первый дом, в котором на постоянной основе проживает семья из четырех человек, построен в 2013 году из оцилиндрованного бревна по типовому проекту, рассчитанному на эксплуатацию в условиях Крайнего Севера. Швы — утепленные. Система теплоснабжения выполнена в соответствии с проектной документацией. В доме есть теплые полы, электрокотел, сауна, которая используется один раз в неделю. К зданию подходит 3-х фазное питание 380В, установлен умный счетчик (АСКУЭ). Нагрузка на электросеть внутри помещения — равномерная.
Второй дом построен одновременно с первым и имеет похожие характеристики. Разница — в двух моментах. Отопление осуществляется только котлом мощностью в 30 киловатт, а потребление электроэнергии — неравномерное. Дом сдается в аренду посуточно. Гости активно используют сауну, которая расходует восемь киловатт в час практически ежедневно.
Какая сумма пришла за электроэнергию в каждом доме
Первый дом в январе 2025 года не попал под границы первого диапазона тарифов. Потребление электроэнергии составило 4 тысячи киловатт, излишки — 400 киловатт, переплата — 1,5 тысячи рублей.
Во втором доме в январе 2025 года потребление составило 10,8 тысячи киловатт в час. Владелец не попал в границы первого и второго диапазонов. И если до января 2025 года платеж был льготным, то теперь придется заплатить за сверхпотребление совсем другую сумму.
«Изменения я почувствовал на себе. О введении дифференцированных тарифов на электроэнергию узнал, увидев новую позицию в квитанции. В платежке вместе с Т1 и Т2 появилась третья строчка „свехнормативное потребление“. За 400 „лишних“ киловатт заплачу на 1500 рублей больше. Узнал, что и соседям по улице пришли новые квитанции. Например, дом рядом такой же площади, но его сдают в посуточную аренду. Пьянки-гулянки практически каждый день, видимо, и сауна часто работает. Соседу начислили около восьмидесяти тысяч, там норма превышена на несколько тысяч киловатт», — поделился житель коттеджного поселка в Сургуте. Собеседник агентства также поделился, что часть домов на улице уложилась в первый диапазон тарифов, а часть — превысила норму льготного потребления на 100-200 киловатт.
Что делать потребителям, чтобы платеж не был повышенным
Частично снизить сумму в квитанции можно за счет замены отопительного котла на менее мощный. Например, для обогрева дома в 160 метров можно использовать котел на 9 киловатт. Эксперты рекомендуют принять и другие меры энергосбережения:
- снизить температуру котла до разумных пределов вместо того, чтобы открывать форточки в натопленном доме;
- перейти на использование счетчиков, работающих в двух или трех временных зонах, поскольку одноставочный тариф — выше;
- задействовать часть электрооборудования в наименее пиковое время, например, использовать стиральную и посудомоечную машины ночью;
- проверить энергоемкость оборудования в доме и поэтапно заменить на то, которое потребляет меньший объем электричества.
Дифференцированные тарифы на электроэнергию ввели в 73 российских регионах с начала 2025 года. При этом реальное повышение платежа затронуло менее одного процента потребителей электроэнергии. Больше всего недовольны реформой оказались владельцы больших домов, которые привыкли отапливать их мощными электроприборами, из-за чего не всегда укладываются в льготную норму потребления в 3,9 тысячи киловатт.
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