В Кургане дума впервые соберется в новом составе, чтобы решить важный вопрос

Игорь Прозоров готовится снова занять пост спикера
Избранные депутаты курганской городской думы впервые соберутся на заседание 23 сентября, чтобы избрать председателя. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.
В повестке значится единственны вопрос, который предстоит рассмотреть депутатам: «Об избрании председателя Курганской городской Думы». На этот пост «Единая Россия» ранее рекомендовала Игоря Прозорова. Учитывая, что единороссы составляют большинство (17 из 26 депутатов), интрига с кандидатурой спикера вряд ли возникнет.
Выборы в курганскую городскую думу прошли 8 сентября. До 7 октября все кандидаты в депутаты обязаны предоставить избиркому финансовые отчеты по своим предвыборным кампаниям. В случае отказа им грозят штрафы.