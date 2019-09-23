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В Кургане дума впервые соберется в новом составе, чтобы решить важный вопрос

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Отставка главы города Сергея Руденко. Курган, прозоров игорь
Игорь Прозоров готовится снова занять пост спикераФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избранные депутаты курганской городской думы впервые соберутся на заседание 23 сентября, чтобы избрать председателя. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.

В повестке значится единственны вопрос, который предстоит рассмотреть депутатам: «Об избрании председателя Курганской городской Думы». На этот пост «Единая Россия» ранее рекомендовала Игоря Прозорова. Учитывая, что единороссы составляют большинство (17 из 26 депутатов), интрига с кандидатурой спикера вряд ли возникнет.

Выборы в курганскую городскую думу прошли 8 сентября. До 7 октября все кандидаты в депутаты обязаны предоставить избиркому финансовые отчеты по своим предвыборным кампаниям. В случае отказа им грозят штрафы.

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