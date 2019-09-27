Константин Прокофьев выступает против пропаганды гомосексуальных отношений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший и. о. ректора Курганского госуниверситета (КГУ) заявил, что в России нет места извращенцам и пропаганде гомосексуализма. Так он отреагировал на новость о гей-паре из Москвы, которая попросила убежище в США. Своим мнением он поделился в комментариях под одной из публикаций в соцсети «ВКонтакте».

«Общество требует запретить пропаганду гомосексуализма! Пусть [геи] едут куда хотят, в нашей стране извращенцам места нет! Вон отсюда, п…ы!» — написал Прокофьев.

Комментируя «URA.RU» свое высказывание, экс-руководитель вуза отметил, что лишь озвучил свою точку зрения: «Некоторые моменты уже доходят, что называется, „до ручки“. Общество должно на это реагировать, причем очень серьезно реагировать. Это моя гражданская позиция».

Гей-пара попросила убежище в США из-за уголовного преследования сотрудников социальной опеки, которые позволили супругам усыновить детей. Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев заключили брак в Дании. Они воспитывают двух мальчиков, которым сейчас 12 и 13 лет. Их усыновил один из мужчин, поэтому Семейный кодекс нарушен не был, однако в РФ действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Прокофьев исполнял обязанности ректора КГУ с июня 2016 года до июня 2019 года. В 2017 году «Диссернет» обвинил его в плагиате при подготовке кандидатской диссертации, но окончательный вердикт в этом вопросе еще не вынесен. В сентябре Минобрнауки России лишил Прокофьева ученого звания доцента, присвоенного ему в апреле.