Пенсионные накопления россиян могут заморозить еще на три года

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Заморозка пенсионных накоплений применяется в России с 2014 годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство разработало законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2022 года. Как следует из пояснительной записки к проекту закона, такой подход без изменения 6-процентного тарифа страхового взноса применяется с 2014 года.

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в документе.

По замыслу авторов законопроекта, в случае его принятия Госдумой государство сэкономит 634,8 миллиона рублей за счет сокращения трансферта на обязательное пенсионное страхование.

Заморозка пенсионных накоплений — это приостановление их формирования, в результате которого 6% взносов от заработка идут на формирование только страховой части пенсии. Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть были направлены на текущие выплаты пенсионерам в 2014 году. Впоследствии мораторий неоднократно продлевался.

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Экономика
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