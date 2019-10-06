Губернатор Ямала рассказал, когда отправится на «Ладе» во вторую поездку по округу

Дмитрий Артюхов хочет повторить свою поездку через год Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов собирается вновь объехать регион на «Ладе» летом 2020 года. Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram.

«Поеду. В августе следующего года», — сказал Артюхов отвечая на вопрос подписчика о том, собирается ли он снова проехать по округу. По словам губернатора, такие поездки помогают не только лично увидеть проблемы, но и пообщаться с населением, а также узнать самые проблемные дороги.

Губернатор Ямала также отметил, что жители часто рассказывали о проблемах, которые можно решить на муниципальном уровне. По его словам, прошедшая поездка помогла ему самому увидеть недочеты работы властей.

Предыдущую поездку по Ямалу на «Ладе» Артюхов совершил в августе 2019 года. После поездки он назвал участок дороги Пуровск—Коротчаево самым плохим в регионе. По его словам, далеко не все дороги в округе плохие, поскольку за последнее время появилось много нормальных трасс.