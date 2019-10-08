В ХМАО депутат отказался подвезти сбитого пенсионера из-за забитой стройматериалами машины

После инцидента Виктор Сысун давал объяснения сотрудникам ГИБДД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидер фракции ЛДПР в ХМАО Виктор Сысун дал объяснения сотрудникам ГИБДД о том, почему покинул место ДТП, где в оказании помощи нуждался 60-летний пенсионер с переломом бедра и другими травмами. Копия документа имеется в распоряжении «URA.RU».

Сама авария произошла 9 сентября на территории дачного кооператива «Речник» в Сургуте. По показаниям депутата, он, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, увидел лежащего на дороге мужчину и подъехал к нему. Пострадавший сообщил, что его сбила машина и попросил отвезти его на одну из дач в кооперативе. «На что я ответил, что не имею возможности, так как автомобиль загружен стройматериалами. Затем я поехал на свой участок выгрузить материалы», — пишет Сысун.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» лидер фракции ЛДПР в думе ХМАО так объяснил свой поступок: «Я не отказывался ему помочь, сбитый он или просто выпивший лежит на улице, мне, к сожалению, было неизвестно. Эти объяснения даны следователю для установления фактов и поиска того лица, кто причинил вред данному человеку» Источник агентства в силовых структурах рассказал, что проверка по факту этого ДТП еще ведется и пока никаких решений не принято.

Ранее «URA.RU» уже сообщало об этом дорожно-транспортном происшествии, одним из фигурантов которого стал депутат Сысун.