Ставленник «ЛУКОЙЛа» стал главным кандидатом на пост югорского мэра

Нового главу Урая выберет конкурсная комиссия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главным кандидатом на должность мэра Урая является Тимур Закирзянов, начальник сервисного центра «Урайэнергонефть», который принадлежит компании «ЛУКОЙЛ-Энергосеть». Об этом «URA.RU» сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Он депутат городской думы, единоросс, прошел согласование в окружном правительстве», — заявил инсайдер. Он также добавил, что Закирзянов был одним из тех, кто вместе с региональной командой управленцев проходит обучение в бизнес-школе Сколково за счет правительства ХМАО.

Сам Закирзянов в беседе с корреспондентом «URA.RU» отказался комментировать свое политическое будущее. «Если действительно будет объявлен конкурс на выборы главы города, тогда я и буду принимать решение о выдвижении или невыдвижении своей кандидатуры. Пока говорить о чем-то конкретном рано», — считает Закирзянов.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что нынешний глава Урая Анатолий Иванов принял решение о досрочном сложении полномочий. Нового мэра должна будет избрать конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители муниципальных и окружных властей.