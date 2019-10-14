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10 октября 2019

Ставленник «ЛУКОЙЛа» стал главным кандидатом на пост югорского мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель депутата, руки чиновника, дипломат
Нового главу Урая выберет конкурсная комиссияФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главным кандидатом на должность мэра Урая является Тимур Закирзянов, начальник сервисного центра «Урайэнергонефть», который принадлежит компании «ЛУКОЙЛ-Энергосеть». Об этом «URA.RU» сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Он депутат городской думы, единоросс, прошел согласование в окружном правительстве», — заявил инсайдер. Он также добавил, что Закирзянов был одним из тех, кто вместе с региональной командой управленцев проходит обучение в бизнес-школе Сколково за счет правительства ХМАО.

Сам Закирзянов в беседе с корреспондентом «URA.RU» отказался комментировать свое политическое будущее. «Если действительно будет объявлен конкурс на выборы главы города, тогда я и буду принимать решение о выдвижении или невыдвижении своей кандидатуры. Пока говорить о чем-то конкретном рано», — считает Закирзянов.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что нынешний глава Урая Анатолий Иванов принял решение о досрочном сложении полномочий. Нового мэра должна будет избрать конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители муниципальных и окружных властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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