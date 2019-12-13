Суд поставил точку в иске ямальского полицейского против автоблогера

Сотрудник ГИБДД Ноябрьска пытался отсудить у Евгения Михиенко 250 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ноябрьский городской суд отказался рассматривать встречные иски ямальского автоблогера Евгения Михиенко и сотрудника ГИБДД майора полиции Сергея Шаповалова. Такое решение вынесла 13 декабря судья Евгения Тихонова, сообщили «URA.RU» в горсуде.

«Судья, рассмотрев материалы, приняла решение отказать в рассмотрении исков обеих сторон», — рассказала корреспонденту старший помощник председателя суда Ноябрьска Ольга Елисеева. Материалы об отказе будут подготовлены и переданы сторонам в установленные законом сроки.

Блогер и журналист Евгений Михиенко рассказал «URA.RU», что он удовлетворен решением суда. По его словам, он изначально был уверен, что у истца нет шансов одержать победу в споре о защите права на изображение.

Адвокат Сергея Шаповалова Константин Печенежский не стал комментировать решение судьи, так как, по его словам, не смог присутствовать на оглашении. В пресс-службе УМВД по ЯНАО пояснили: полицейский выступал в суде как частное лицо, поэтому также отказались от комментариев.

Ранее Шаповалов подал исковое заявление о защите права на изображение. По мнению истца, блогер Михиенко произвел видеосъемку с его участием, после чего без его согласия разместил запись в социальных сетях. Полицейский требовал через суд удалить видео, а также возместить моральный ущерб в размере 250 тысяч рублей. Во встречном иске блогер пожаловался на клевету в свой адрес и подрыв деловой репутации. Свой моральный ущерб Михиенко оценивал в 900 тысяч рублей.