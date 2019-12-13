Югорчанка вышла на пикет, чтобы отстоять права детей

Похоже, что этот пикет не последний Фото: Оксана Шардина

В Советском (ХМАО) у здания администрации прошел пикет, устроенный местной жительницей Оксаной Шардиной. Женщина выступает против закрытия спорткомплекса «Ратибор»: в этом случае детям будет негде тренироваться, а значит, их права будут нарушены. Об этом «URA.RU» рассказала сама участница акции протеста.

«Мы решили заступиться за своих детей. Тут занимается пауэрлифтингом моя дочь, сюда же я хочу отдать на шахматы сына. Если спорткомплекс закроют, то где им заниматься? На улице!» — добавила Шардина.

Спорткомплекс «Ратибор» планируют закрыть на ремонт. Перед этим его выведут из структуры «Городского центра культуры и спорта», а сотрудников, работавших там, сократят. Шардина считает, что дети останутся без занятий, несмотря на обещание властей перевести всех в другие спорткомплексы. «Это пустые обещания. Никаких гарантий нет. Поэтому я и вышла [пикетировать]», — говорит она.

Источник «URA.RU» в Советском рассказывает, что это не последний пикет у здания администрации. «При этом жители больше не хотят общаться с местной властью. К Оксане [Шардиной] выходил Жуков (глава Советского Александр Жуков — ред.), но она с ним даже говорить не стала», — рассказывает информированный сотрудник «Городского центра культуры и спорта».

Глава Советского Александр Жукова не ответил на телефонный звонок. Ранее «URA.RU» писало, что работникам «Городского центра культуры и спорта» объявили о сокращении. Под санкции попали те сотрудники, которые летом собирались выйти на забастовку.