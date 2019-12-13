Мединский выразил соболезнования в связи со смертью директора Свердловской музкомедии

Владимир Мединский охарактеризовал Михаила Сафронова как человека незаурядного таланта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил поддержку родным и близким умершего директора Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаила Сафронова. Соответствующее послание размещено на сайте Министерства культуры России.

«На протяжении двух десятилетий он стоял во главе Свердловской музкомедии. Большой профессиональный авторитет, поразительная самоотдача и целеустремленность позволили ему сделать театр одним из самых востребованных и любимых зрителями культурных центров Урала», — говорится в сообщении Мединского. Он подчеркнул, что Сафронов обладал незаурядным талантом и воплощал на сцене самые смелые творческие замыслы.

Директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов скончался 12 декабря в одной из столичных гостиниц. В Москве он был с деловым визитом. Прощание с заслуженным работником культуры РФ состоится 15 декабря.

Михаил Сафронов родился в Ирбите в 1949 году. Он являлся заслуженным работником культуры РФ. В 1999 году возглавил Свердловский академический театр музыкальной комедии. Под его продюсированием вышли такие постановки, как «Алые паруса», «Мертвые души», «Белая гвардия», «Декабристы».