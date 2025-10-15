Вице-премьер Хуснуллин отметил успехи челябинских дорожников

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе дорожного строительства, упомянув среди регионов успехи Челябинской области в данной отрасли. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Уважаемый Владимир Владимирович, из года в год мы выполняем все дорожные планы и растем по объему построенных и реконструированных дорог. Сегодня скоростное движение обеспечено от Санкт-Петербурга до Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Казани, Екатеринбурга и Челябинска», — заявил Хуснуллин на совещании, которое прошло в режиме видеоконференции.
Вице-премьер отметил, что в рамках развития опорной сети в этом году после реконструкции также ввели участки автодорог М-5 «Урал» в Челябинской области. И отдельно поблагодарил губернаторов за системную работу и внимание к дорожным работам.
Ранее Хуснуллин отметил роль Челябинской области в создании туристических объектов. Вице-премьер отметил, что проект «Земля для туризма» является важным инструментом для эффективного управления федеральным имуществом.
