15 октября 2025

В Очере пропал 12-летний мальчик, не вернувшийся домой из школы. Фото

Где ребенок находится сейчас, никто не знает
В Пермском крае разыскивают 12-летнего мальчика, который не пришел домой после школы. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Регион 59».

«Пропал ребенок, 12 лет, деревня Морозово Очерского округа, Пермский край. Он 15 октября 2025 года в дневное время ушел из школы по улице Пушкина в городе Очер», — указано в telegram-канале поисковиков.

Известно, что мальчика зовут Дмитрий Ломакин. Его рост 145 см, он худощавого телосложения с русыми волосами и карими глазами. Был одет в темно-серую тряпичную куртку с капюшоном, темно-синюю рубашку, серые кроссовки на белой подошве, при себе имел черный рюкзак.

