Мединский посоветовал критикам власти не приходить с протянутой рукой за грантами

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал нечестным поведение деятелей искусства, которые рассчитывают на денежную поддержку действующей власти и при этом критикуют ее деятельность. Своим мнением глава Минкультуры поделился в интервью РИА «Новости».
«Не надо пытаться одновременно кормиться с руки и при этом так исподтишка покусывать. Это нечестно», — заявил Мединский. По мнению Мединского, нелогично публично высказывать недовольство властью, а после обращаться к государству за грантом с «протянутой рукой».
При этом министр культуры считает, что все имеют право выражать свое мнение, но публичным личностям, которые являются лидерами мнений, следует быть последовательными. Он также уточнил, что приветствует критику, которая помогает улучшить работу ведомства.