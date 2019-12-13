13 декабря 2019

Мединский посоветовал критикам власти не приходить с протянутой рукой за грантами

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, мединский владимир, портрет
Владимир Медицинский раскритиковал двуличных деятелей культурыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал нечестным поведение деятелей искусства, которые рассчитывают на денежную поддержку действующей власти и при этом критикуют ее деятельность. Своим мнением глава Минкультуры поделился в интервью РИА «Новости».

«Не надо пытаться одновременно кормиться с руки и при этом так исподтишка покусывать. Это нечестно», — заявил Мединский. По мнению Мединского, нелогично публично высказывать недовольство властью, а после обращаться к государству за грантом с «протянутой рукой».

При этом министр культуры считает, что все имеют право выражать свое мнение, но публичным личностям, которые являются лидерами мнений, следует быть последовательными. Он также уточнил, что приветствует критику, которая помогает улучшить работу ведомства.

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