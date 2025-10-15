Повар из Екатеринбурга чуть не лишился руки во время работы

В Екатеринбурге повар получил серьезную травму руки при работе в одном из городских кафе. Инцидент произошел вечером 3 октября. Мужчина заявляет, что устройство чуть не оторвало ему пальцы.
«Во время выполнения работы моя правая рука попала во вращающиеся валы машины. Испытав болевой шок, я нашел в себе силы нажать на кнопку отключение, в результате началось кровотечение. Я увидел рваные раны на 2-3 пальце правой кисти вплоть для костей», — передает слова пострадавшего telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
По утверждению мужчины, после случившегося он потерял возможность работать и не получил никакой компенсации. Сейчас пострадавший планирует обратиться в прокуратуру.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!