15 октября 2025

Повар из Екатеринбурга чуть не лишился руки во время работы

© Служба новостей «URA.RU»
Пострадавшему наложили швы на раненую руку (архивное фото)
Пострадавшему наложили швы на раненую руку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге повар получил серьезную травму руки при работе в одном из городских кафе. Инцидент произошел вечером 3 октября. Мужчина заявляет, что устройство чуть не оторвало ему пальцы.

«Во время выполнения работы моя правая рука попала во вращающиеся валы машины. Испытав болевой шок, я нашел в себе силы нажать на кнопку отключение, в результате началось кровотечение. Я увидел рваные раны на 2-3 пальце правой кисти вплоть для костей», — передает слова пострадавшего telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По утверждению мужчины, после случившегося он потерял возможность работать и не получил никакой компенсации. Сейчас пострадавший планирует обратиться в прокуратуру.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

