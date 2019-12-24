Суперпроект «Сибура» требует сотни миллионов со своего подрядчика в Тюмени

«Запсибнефтехим» является самым крупным инвестпроектом, реализованным в регионе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тобольский комплекс «Запсибнефтехим» требует взыскать более 599 млн рублей с новосибирской компании «Сибстройремонт». Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда. Тобольское предприятие на 100% принадлежит холдингу «Сибур» — основному инвестору в экономику Тюменской области.

Судя по документации, «Запсибнефтехим» требует оштрафовать своего контрагента по договору подряда от 2016 года. Другие подробности иска пока не известны. Дело уже принято к рассмотрению арбитражным судом Тюменской области, первое заседание назначено на 21 января 2020 года.

Получить оперативный комментарий от участников разбирательства не удалось — «URA.RU» направило на предприятия письменные запросы.

Нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» введен в эксплуатация в 2019 году. По словам тюменских властей, предприятие является самым крупным инвестпроектом, реализованным в регионе.