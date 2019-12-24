Названы худшие новогодние подарки для россиян

Антирейтинг подарков возглавили сувениры и символы года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Меньше всего россияне хотели бы получить в подарок на Новый год сувениры и символы года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.

«Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян», — сообщает агентство. Таких презентов предпочли бы не получать 57% опрошенных. В десятку самых нежелательных подарков также вошли мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%).

Отдельный топ антиподарков авторы исследования составили для гаджетов и электроники. Его возглавила электробритва, от которой отказались бы 48% опрошенных, сообщает телеканал 360. Игровую консоль не хотели бы получить 41% россиян, музыкальную колонку — 38%, электронную книгу и навигатор — 36%, экшн-камеру — 31%, видеокамеру — 29%, робот-пылесос — 28%, наушники и фотоаппарат — по 27%.

В опросе приняли участие 5,2 тысячи российских пользователей проекта, уточняет « Царьград ». Исследование проводилось с 13 по 18 декабря.

Ранее в Росстате зафиксировали подорожание популярных новогодних подарков по сравнению с прошлым годом. В целом траты россиян на подарки увеличились в среднем на 30%.