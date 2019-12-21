В России подорожали популярные новогодние подарки

За год дешевле стал только один вид подарка — смартфоны Фото: Дарья Попова © URA.RU

Популярные у россиян новогодние подарки подорожали в сравнении с прошлым годом. К такому выводу пришли специалисты Росстата.

По подсчетам ведомства, сильнее всего выросла цена на тушь для ресниц — на 4,9%, до 464 рублей. Затем идет шоколад, подорожавший на 4,8% до 874,8 рубля за 1 килограмм. Также подорожали кастрюли из нержавеющей и эмалированной стали (на 3,8%, до 826,6 рубля) и полотенца (на 3,5%, до 320,7 рубля), передает ТАСС.

Чуть меньше выросли в цене туалетная вода (на 2,9%, до 1970 рублей за 100 мл) и книги (на 2,1%, до 342,2 рубля). Мягкие игрушки подорожали на 1,6% (до 559,4 рубля), а коньяк — на 0,2% (до 1276,2 рубля за литр). В сравнении с прошлым годом дешевле стали только смартфоны. Их цена снизилась на 5,65% и сегодня в среднем составляет 8227,25 рубля.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина ранее заявила, что траты россиян на новогодние подарки детям в среднем выросли на 30%. Отмечается, что родители готовы потратить на подарок в среднем 1,6 тысячи рублей без учета сладостей. На конфеты россияне потратят еще примерно 650 рублей.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору новогодний костюм для ребенка. При покупке наряда стоит обращать внимание на запах одежды, материал, страну и дату изготовления, а также товарные знаки, передает агентство Nation News.