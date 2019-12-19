Новогодние подарки стали дороже обходиться россиянам

Мальчикам чаще под елку кладут квадрокоптеры, роботов и фигурки героев, а девочкам — коллекционные куклы и персонажей из мультиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Траты россиян на новогодние подарки детям в среднем выросли на 30%. Об этом сообщил президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

«В нынешнем году экономические показатели в нашем сегменте лучше: мы видим, что покупатели увеличили свои траты на товары для детей относительно прошлого сезона», — приводит ее слова газета «Известия». Отмечается, что родители готовы потратить на подарок в среднем 1,6 тысячи рублей без учета сладостей. На конфеты россияне потратят еще примерно 650 рублей, что на 8% больше в сравнении с прошлым годом. Также на 15% увеличился чек онлайн-покупок. Теперь он составляет более 1,5 тысячи рублей.

Среди самых популярных подарков для детей называют детскую электронику, уличные игрушки и настольные игры, передает телеканал 360. Часто в новогодние подарки для мальчиков родители кладут квадрокоптеры, роботов, фигурки героев, историческое и фантастическое оружие. Девочкам дарят материалы для творчества, мягкие игрушки, коллекционные куклы, одежду для них и персонажей из мультфильмов. Востребованы и экспериментальные наборы, например, «Юный химик».

В сети магазинов «Детский мир» сообщают, что для новогодних подарков родители чаще выбирают персонажей мультфильмов и игрушки из желеобразного материала (слаймы). Также под елку любят класть радиоуправляемые машины, куклы и трансформеры.