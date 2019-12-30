Реконструкцию важного ямальского порта завершат через два года

Реконструкция морского канала порта Сабетта (ЯНАО) должна завершиться в декабре 2021 года. Информация об этом содержится в распоряжении правительства России о планах развития инфраструктуры Северного морского пути.
«Утвердить прилагаемый план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года», — говорится в документе, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В плане указано, что к концу 2021 года по итогам реконструкции канала должен быть подписан акт приемки выполненных работ. Ответственной за исполнение является госкорпорация Росатом.
До 2024 года в правительство должно поступить четыре доклада по важным инфраструктурным проектам на территории Ямала. К июню 2020 года правительство ЯНАО, Минтранс и Минвостокразвития России должны отчитаться о целесообразности включения стройки железнодорожной линии Обская — Бованенково — Сабетта (СШХ-2) в план модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.
В декабре 2020 года должны быть разработаны условия финансирования строительства станций Росгидромета в районе Сабетты, а также готовы предложения по строительству арктического центра МЧС России в вахтовом поселке Сабетта.
Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. В рамках развития Северного морского пути НОВАТЭК построит терминал сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» в морском порту Сабетта.