Дочь миллиардера Тинькова рассказала, зачем ему собственный ледокол

Дарья Тинькова отметила, что ее семья сможет добраться на ледоколе куда угодно Дарья Тинькова, Instagram

Дочь банкира Олега Тинькова — Дарья рассказала, зачем ее отцу нужен собственный ледокол. По ее словам, миллиардер захотел иметь что-то особенное.

«Ну, а ледокол — потому что у всех яхты, хочется что-то другое, особенное», — заявила он, а в интервью Forbes. Дочь Тинькова отметила, что сама еще не была на корабле, но знает, что его уже пускали на воду и он не перевернулся.

Также Тинькова подчеркнула, что ее семья любит кататься на лыжах на нетронутых снежных склонах, куда можно добраться только на вертолете. Она уверена, что на ледоколе они смогут добраться куда угодно. Например, на Аляску, в Гренландию или в Исландию.

Ранее Forbes сообщил, что Тиньков увидел проект 75-метровой яхты ледового класса SeaExplorer еще в 2016 году. Он первым в мире приобрел частный ледокол. Корабль может ломать лед толщиной до 40 сантиметров. При этом яхта-ледокол будет оснащена тренажерным залом, джакузи, сауной, массажным кабинетом, смотровой площадкой и посадочными местами для двух вертолетов.