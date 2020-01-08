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В тюменском супермаркете нашли мужчину в луже крови

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет обстоятельства происшествияФото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото мужчины, лежащего в луже крови в одном из супермаркетов Тюмени (кадры не публикуются по этическим соображениям). По словам очевидцев, пострадавший был ранен ножом в бедро. В пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области «URA.RU» подтвердили факт случившегося.

«По предварительным данным, колото-резаные ранения были получены в ходе конфликта», — рассказали в ведомстве. Сейчас пострадавший, 31-летний неработающий мужчина, находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этот же день произошел похожий инцидент — еще один мужчина получил ранение в результате конфликта. Сейчас он лежит в больнице. По факту происшествий ведомство проводит проверку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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