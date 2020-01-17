Появился новый кандидат на ключевую должность в тюменском правительстве

Светлана Иванова пять лет руководит Тюменским районом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Появился новый кандидат на место ушедшей с поста первого замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик. Это глава Тюменского района Светлана Иванова, рассказал «URA.RU» собственный источник.

«Сфера ответственности этого должностного лица — традиционно женская. А у Ивановой большой багаж управленческого опыта, который высоко оценивает губернатор Александр Моор — он доволен ее работой», — отмечает инсайдер. Тюменским районом Светлана Иванова руководит на протяжении пяти лет. До этого три года занимала должность замглавы администрации района. А с 2005 по 2012 год возглавляла управление по спорту и молодежной политике Тюмени. В пресс-службе Тюменского района не смогли подтвердить или опровергнуть ее будущее назначение, сославшись на отсутствие информации.

Среди кандидатов на должность первого замгубернатора Тюменской области ранее называли главу ТюмГУ Валерия Фалькова, руководителя департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Павла Белявского, главврача Тюменского федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова. Эксперты считали наиболее вероятным кандидатом ректора ТюмГУ. Однако участие Валерия Фалькова в рабочей группе по внесению поправок в Конституцию России поставило назначение под угрозу. По мнению политолога Андрея Шуклина, кандидатура Светланы Ивановой на данный момент наиболее оптимальна. «Это более чем достойный кандидат — Тюменский район в последние годы активно развивается», — отмечает он.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что скоро состоится назначение на должность его заместителя.