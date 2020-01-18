Из-за историка-расчленителя Соколова преступников хотят лишить гонораров за мемуары

Гонорары, вырученные за книги, предлагают перечислять пострадавшим от рук автора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутат Госдумы Иван Сухарев хочет лишить преступников права получать гонорары за публикацию их мемуаров. Письмо с таким предложением он направил в Генпрокуратуру России, сообщает RT.

«Мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учётом замечаний Генпрокуратуры», — заявил Сухарев в беседе с RT. Гонорары за такого рода произведения он предлагает конфисковывать в пользу пострадавших от преступлений. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен весной.

Поводом для этой инициативы стала информация о том, что питерский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей сожительницы и бывшей студентки Анастасии Ещенко, собирается написать мемуары о произошедшем. За них он надеется выручить деньги.