17 января 2020

Из-за историка-расчленителя Соколова преступников хотят лишить гонораров за мемуары

© Служба новостей «URA.RU»
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Гонорары, вырученные за книги, предлагают перечислять пострадавшим от рук автораФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутат Госдумы Иван Сухарев хочет лишить преступников права получать гонорары за публикацию их мемуаров. Письмо с таким предложением он направил в Генпрокуратуру России, сообщает RT.

«Мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учётом замечаний Генпрокуратуры», — заявил Сухарев в беседе с RT. Гонорары за такого рода произведения он предлагает конфисковывать в пользу пострадавших от преступлений. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен весной.

Поводом для этой инициативы стала информация о том, что питерский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей сожительницы и бывшей студентки Анастасии Ещенко, собирается написать мемуары о произошедшем. За них он надеется выручить деньги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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