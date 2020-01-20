Эксперты МГИМО предсказали «передел мира» в 2020 году: «голос России слышен особенно хорошо»

Страны все чаще заявляют о своих притязаниях «голосом оружия» Фото: miliman/pickupimage.com

В мире настало «время силы» и «большой передел», который, впрочем, благоприятно скажется на России. Такой прогноз дали эксперты Лаборатории анализа международных процессов МГИМО МИД России, подготовив доклад о ключевых международных угрозах на 2020-й год.

Эксперты указывают, что время «мягкой силы» закончилось и теперь на первый план выступает реальная сила, пишет « Коммерсант », ознакомившийся с документом. «Претенденты на места за столом новой глобальной игры быстро распадаются на тех, кто готов платить за место игрока, и тех, кто пришел понаблюдать за игрой и примкнуть к победителю. Игра за власть требует ясности: хочешь играть — покажи, чем будешь делать ставки. Одни за свое будущее заплатят деньгами, другие готовы платить кровью», — отмечают авторы доклада, добавляя, что для России такое положение дел только на руку.

«В мире, вновь заговорившем на языке силы, голос России слышен особенно хорошо и тем, кто ее ненавидит, и тем, кто ей симпатизирует», — пишут авторы доклада. Оценивая ключевые тренды международной среды, для РФ отметили как положительные, так и отрицательные стороны.

В частности, к положительным тенденциям относятся сокращение потенциала США, разлад в НАТО, запрос на третью силу в соперничестве США и Китая. рост спроса на мировом рынке на продовольствие, запуск Северного морского пути и так далее. К негативным сторонам для РФ можно отнести применение военной силы ведущими державами, отношение Восточной Европы к России, отсутствие диалога ЕС и России из-за ситуации на Украине, давление санкций и политическая напряжённость в стране, а также угроза глобального экономического кризиса.

Эксперты отмечают, что тренды 2020 года сильно отличаются от трендов предыдущих десятилетий (2010 и 2000 г. г.). Вместе с тем они отмечают, что в мире становится все больше «сытых людей», которые собираются жить «долго и безопасно», а потому политикам ведущих держав придётся «обретать более мягкие и нефронтальные формы» в международной политике.