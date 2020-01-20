Жители зауральского поселка год переплачивали за коммуналку

Плата за водоотведение снизилась больше, чем в два раза (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский областной суд обязал ООО «Коммунальные сети» рабочего поселка Каргаполье (Курганская область) пересчитать плату за водоотведение местным жителям. В 2019 году они платили необоснованно много. Это доказал Департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области.

«ООО „Коммунальные сети“ обязано произвести перерасчет начисленной жителям рабочего поселка Каргаполье платы за водоотведение с 1 января 2019 года с учетом сниженного тарифа на водоотведение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом полугодии прошлого года каргапольцы платили за услугу водоотведения 143,63 рубля за кубический метр, но по итогам проведенного сотрудниками Департамента технического аудита эта цифра снизилась до 62,61 рубля за кубометр. Кроме того, до 17,59 рубля за кубометр снизился тариф на водоотведение (очистка сточных вод). До этого он составлял 52,69 рубля.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жители Петухово и Каргаполья платили деньги за работу неисправных очистных сооружений. Ресурсоснабжающая организация Каргаполья — ООО «Коммунальные сети» — пыталась оспорить это решение в суде. В Петухово было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Петухово Водоканал».