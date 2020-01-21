Сбербанк резко снизил цену на офис в Тюмени, который не может продать более полугода

Сбербанк снизил цену на офис в Тюмени, который продается с 13 июня 2019 года. Информация об этом опубликована на сайте Российского аукционного дома (РАД). Цена на объект упала со 170,5 млн рублей до 102,2 млн рублей.
Согласно информации, потенциальным покупателям предлагается шестиэтажный имущественный комплекс по улице Мельникайте, 54 общей площадью 3700 квадратных метров. Ранее финучреждение уже снижало стоимость до 136 млн рублей, однако не смогло продать здание. Дата новых торгов пока не определена.
Как писало «URA.RU», офис реализуется на условиях обратной аренды — после продажи банк арендует необходимые для себя площади. Агентство направило в Сбербанк запрос с просьбой уточнить, будет ли цена снижаться и далее, если здание вновь не удастся продать.
В октябре 2018 года стало известно, что Западно-Сибирский банк Сбербанка войдет в состав Уральского банка с центром в Екатеринбурге. Источник «URA.RU» сообщал, что в связи с этим в компании ожидаются сокращения персонала.